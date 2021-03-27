«Филадельфия» заключила стандартный контракт с MVP Лиги развития
18:43
«Филадельфия» заключила стандартный контракт с MVP Лиги развития Полом Ридом, сообщает сайт клуба.
Рид ранее выступал за «76-х» на двустороннем контракте и провел за основную команду 8 матчей.
На освободившееся место Рида «Сиксерс» подписали двусторонний контракт с защитником Мэйсоном Джонсом.
Рид был выбран «Филадельфией» на драфте НБА-2020 под 58-м номером.
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