«Филадельфия» заключила стандартный контракт с MVP Лиги развития Полом Ридом, сообщает сайт клуба.

Рид ранее выступал за «76-х» на двустороннем контракте и провел за основную команду 8 матчей.

На освободившееся место Рида «Сиксерс» подписали двусторонний контракт с защитником Мэйсоном Джонсом.

Рид был выбран «Филадельфией» на драфте НБА-2020 под 58-м номером.