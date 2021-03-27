«Бостон» провел переговоры с Андре Драммондом
17:02
Представители «Бостона» провели встречу с центровым Андре Драммондом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. «Бостон» всерьез претендует на подписание экс-игрока «Кливленда».
Ранее Драммонд договорился с «Кливлендом» о выкупе контракта и станет свободным агентом. По информации СМИ, центровой проведет переговоры с пятью клубами: «Нью-Йорком», «Лейкерс», «Клипперс», «Бостоном» и «Шарлотт».
В 25 матчах сезона баскетболист набирал 17,5 очка, 13,5 подбора, 1,6 перехвата и 1,2 блок-шота в среднем за игру.
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