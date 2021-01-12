«Филадельфия» уступила «Атланте», «Милуоки» обыграл «Орландо»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА уступила «Атланте» со счетом 94:112 (32:28, 18:37, 15:32, 29:15).

Самым результативным на паркете стал защитник «Хокс» Трей Янг, набравший 26 очков.

После этого матча «Филадельфия» с 7 победами в 11 матчах занимает четвертое место в Восточной конференции, «Атланта» с 5 победами — на седьмой строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Атланта» — «Филадельфия» — 112:94 (28:34, 37:18, 32:15, 15:29)

«Вашингтон» — «Финикс» — 128:107 (29:15, 39:27, 36:36, 24:29)

«Кливленд» — «Мемфис» — 91:101 (27:24, 19:23, 25:30, 20:24)

«Орландо» — «Милуоки» — 99:121 (23:25, 31:38, 28, 23, 17:35)

«Шарлотт» — «Никс» — 109:88 (31:25, 26:25, 25:18, 27:20)