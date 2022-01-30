«Сакраменто» проиграл «Филадельфии» и потерпел шестое поражение подряд
«Сакраменто» проиграл «Филадельфии» и потерпел шестое поражение подряд
«Филадельфия» обыграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:101.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кингз» Тайриз Хэлибертон, набравший 38 очков. «Сакраменто» потерпел шестое поражение подряд, «Филадельфия» выиграла шестую встречу кряду.
В параллельном матче «Бостон» победил «Нью-Орлеан» — 107:97. Самым результативным игроком стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 38 очков.
НБА
Регулярный сезон
«Филадельфия» — «Сакраменто» — 103:101 (27:31, 23:30, 31:22, 22:18)
Ф: Эмбиид (36 + 12 подборов), Харрис (16), Макси (13)
С: Хэлибертон (38), Барнс (16), Митчелл (15)
«Бостон» — «Нью-Орлеан» — 107:97 (27:15, 25:19, 26:36, 29:27)
Б: Тэйтум (38), Браун (31), Ричардсон (10)
Н: Альварадо (19), Эрнангомес (14), Грэм (12)
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