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«Сакраменто» проиграл «Филадельфии» и потерпел шестое поражение подряд

«Сакраменто» проиграл «Филадельфии» и потерпел шестое поражение подряд
Иван Торопцев
Корреспондент

«Филадельфия» обыграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:101.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кингз» Тайриз Хэлибертон, набравший 38 очков. «Сакраменто» потерпел шестое поражение подряд, «Филадельфия» выиграла шестую встречу кряду.

В параллельном матче «Бостон» победил «Нью-Орлеан» — 107:97. Самым результативным игроком стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 38 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Сакраменто» — 103:101 (27:31, 23:30, 31:22, 22:18)

Ф: Эмбиид (36 + 12 подборов), Харрис (16), Макси (13)

С: Хэлибертон (38), Барнс (16), Митчелл (15)

«Бостон» — «Нью-Орлеан» — 107:97 (27:15, 25:19, 26:36, 29:27)

Б: Тэйтум (38), Браун (31), Ричардсон (10)

Н: Альварадо (19), Эрнангомес (14), Грэм (12)

БК Бостон Селтикс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Сакраменто Кингз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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