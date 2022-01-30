«Торонто» обыграл «Майами», команды сыграли три овертайма
«Торонто» обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:120 3ОТ.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хит» Джимми Батлер, набравший 37 очков. Баскетболист сделал трипл-дабл, на его счету также 14 подборов и 10 передач. Отметим, что «Торонто» и «Майами» провели три овертайма.
В параллельном матче «Голден Стэйт» победил «Бруклин» — 110:106.
НБА
Регулярный сезон
«Майами» — «Торонто» — 120:124 3ОТ (27:28, 26:31, 22:26, 25:15, 14:14, 6:10)
М: Батлер (37 + 14 подборов + 10 передач), Винсент (17), Адебайо (14 + 16 подборов)
Т: Трент (33), Барнс (22), Сиакам (21 + 13 подборов)
30 января. Майами. «FTX Arena».
«Голден Стэйт» — «Бруклин» — 110:106 (31:20, 23:27, 24:29, 32:30)
Г: Уиггинс (24), Карри (19), Пул (17)
Б: Ирвинг (32), Миллс (24), Джонсон (14)
30 января. Сан-Франциско. «Chase Center».