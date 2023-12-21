«Филадельфия» переиграла «Миннесоту». Эмбиид оформил дабл-дабл с 51 очком

«Филадельфия» обыграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:113. «Севенти Сиксерс» прервали трехматчевую победную серию «Тимбервулвз».

Самым результативным игроком встречи стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл — 51 очко и 13 подборов.

В других встречах «Индиана» переиграла «Шарлотт» (144:113), «Орландом» дома потерпел поражение от «Майами» (106:115), «Кливленд» выиграл у «Юты» (124:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Шарлотт» — 144:113 (31:29, 40:31, 36:26, 37:27)

И: Хилд (25), Халибертон (19 + 13 передач), Несмит (19), Тернер (18).

Ш: Розир (25), Миллер (21), Бриджес (19).

«Филадельфия» — «Миннесота» — 127:113 (28:24, 36:36, 26:27, 37:26)

Ф: Эмбиид (51 + 13 подборов), Макси (35).

М: Эдвардс (27), Таунс (23 + 13 подборов), Макдэниэлс (21).

«Орландо» — «Майами» — 106:115 (24:25, 26:43, 22:21, 34:26)

О: Энтони (20), Ф. Вагнер (15), Саггс (11), М. Вагнер (11).

М: Хирро (28), Адебайо (18), Хайсмит (15).

«Кливленд» — «Юта» — 124:116 (36:27, 26:29, 30:37, 32:23)

К: Меррилл (27), Леверт (23), Струс (18), Аллен (17).

Ю: Маркканен (26 + 10 подборов), Секстон (20), Хортон-Такер (19 + 11 передач), Коллинз (16).