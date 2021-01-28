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«Лейкерс» уступили «Филадельфии»

06:28
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«Филадельфия» переиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (107:106). «Сиксерс» прервали трехматчевую победную серию команды из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 34 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «ЛА Лейкерс» — 107:106 (34:24, 21:27, 26:23, 26:32)

Ф: Эмбиид (28), Харрис (24), Симмонс (17 + 11 подборов + 10 передач).

Л: Джеймс (34), Дэвис (23), Шредер (16).

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