«Филадельфия» переиграла «Хьюстон», «Вашингтон» выиграл у «Шарлотт»
«Филадельфия» выиграла у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:113.
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Хьюстон» — 133:113 (34:30, 28:33, 41:29, 30:21)
Ф: Эмбиид (31 + 15 подборов + 10 передач), Коркмаз (24 + 11 подборов), Джо (18).
Х: Мэтьюз (23), Гордон (14), Тэйт (14).
«Вашингтон» — «Шарлотт» — 124:121 (38:25, 18:39, 28:26, 40:31)
В: Кузма (36 + 14 подборов), Бил (35), Гэффорд (15).
Ш: Хэйворд (27), Розир (25), Бриджес (23 + 14 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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