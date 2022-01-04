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«Филадельфия» переиграла «Хьюстон», «Вашингтон» выиграл у «Шарлотт»

05:30

«Филадельфия» выиграла у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:113.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Хьюстон» — 133:113 (34:30, 28:33, 41:29, 30:21)

Ф: Эмбиид (31 + 15 подборов + 10 передач), Коркмаз (24 + 11 подборов), Джо (18).

Х: Мэтьюз (23), Гордон (14), Тэйт (14).

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 124:121 (38:25, 18:39, 28:26, 40:31)

В: Кузма (36 + 14 подборов), Бил (35), Гэффорд (15).

Ш: Хэйворд (27), Розир (25), Бриджес (23 + 14 подборов).

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Евгений Козинов все материалы автора
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