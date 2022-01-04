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«Мемфис» обыграл «Бруклин» и продлил победную серию

06:06
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«Бруклин» проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:118. «Нетс» потерпели третье поражение кряду. «Гриззлиз» одержали пятую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Мемфис» — 104:118 (24:29, 23:27, 26:40, 31:22)

Б: Дюрант (26), Харден (19), Клэкстон (11).

М: Морант (36), Бэйн (29), Кларк (16).

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Евгений Козинов все материалы автора
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