«Мемфис» обыграл «Бруклин» и продлил победную серию
«Бруклин» проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:118. «Нетс» потерпели третье поражение кряду. «Гриззлиз» одержали пятую победу подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Мемфис» — 104:118 (24:29, 23:27, 26:40, 31:22)
Б: Дюрант (26), Харден (19), Клэкстон (11).
М: Морант (36), Бэйн (29), Кларк (16).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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