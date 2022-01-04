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Морант и Дерозан признаны лучшими игроками недели в НБА

01:45
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Пресс-служба НБА назвала лучших игроков одиннадцатой игровой недели регулярного чемпионата. Разыгрывающий защитник «Мемфиса» Джа Морант признан лучшим в Западной конференции, а атакующий защитника «Чикаго» Демар Дерозан — в Восточной.

На прошлой неделе «Гриззлиз» одержали три победы в трех матчах. Морант набирал в среднем за игру по 34,7 очка, 6,7 подбора и 4,7 передачи.

«Чикаго» выиграл все четыре своих матча. Дерозан в среднем набирал за игру по 27,8 очка, 5,3 подбора и 7,3 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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