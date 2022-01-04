Морант и Дерозан признаны лучшими игроками недели в НБА
Пресс-служба НБА назвала лучших игроков одиннадцатой игровой недели регулярного чемпионата. Разыгрывающий защитник «Мемфиса» Джа Морант признан лучшим в Западной конференции, а атакующий защитника «Чикаго» Демар Дерозан — в Восточной.
На прошлой неделе «Гриззлиз» одержали три победы в трех матчах. Морант набирал в среднем за игру по 34,7 очка, 6,7 подбора и 4,7 передачи.
«Чикаго» выиграл все четыре своих матча. Дерозан в среднем набирал за игру по 27,8 очка, 5,3 подбора и 7,3 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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