«Филадельфия» хочет побороться за чемпионство в этом сезоне НБА

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс надеется, что его команда сможет побороться за чемпионство уже в этом сезоне. Перед дедлайном обменов клуб подписал Джеймса Хардена.

«Думаю, это время наступило, что мы должны сделать это сейчас. Я уже давно в этой лиге. Всегда вспоминаю чемпионский «Бостон» 2008 года.

Знаю, что у нас мало времени, что будет непросто стать единым целым за короткий срок. Но бороться за титул надо прямо сейчас", — цитирует The Philadelphia Inquirer Риверс.