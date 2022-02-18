«Было больно смотреть на него». Леброн поддержал травмированного Дэвиса

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пожелал скорейшего выздоровления одноклубнику Энтони Дэвиса. 28-летний американец травмировал голеностоп и пропустит не менее четырех недель.

«Было больно смотреть, как Дэвис получает травму. Надеюсь, с ним будет все нормально. Здоровье — это самое важное для него и клуба. Желаю ему всего наилучшего.

Нет ничего хорошего в том, когда человеку нужны костыли. Неудачный эпизод, но время лечит. Он вернется, как только сможет. В этой ситуации не стоит торопиться", — цитирует Lakers Nation Джеймса.