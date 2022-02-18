Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:54

«Было больно смотреть на него». Леброн поддержал травмированного Дэвиса

Леброн поддержал травмированного Дэвиса
Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пожелал скорейшего выздоровления одноклубнику Энтони Дэвиса. 28-летний американец травмировал голеностоп и пропустит не менее четырех недель.

«Было больно смотреть, как Дэвис получает травму. Надеюсь, с ним будет все нормально. Здоровье — это самое важное для него и клуба. Желаю ему всего наилучшего.

Нет ничего хорошего в том, когда человеку нужны костыли. Неудачный эпизод, но время лечит. Он вернется, как только сможет. В этой ситуации не стоит торопиться", — цитирует Lakers Nation Джеймса.

Энтони Дэвис. Дэвис выбыл на месяц из-за травмы
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Энтони Дэвис
0
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дэвис выбыл на месяц из-за травмы
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости