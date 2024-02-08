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Сегодня, 05:25

«Кливленд» на выезде переиграл «Вашингтон». Митчелл набрал 40 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:114. Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков.

В другой встрече «Торонто» на выезде выиграл у «Шарлотт» — 123:117. Форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес набрал 45 очков и стал самым результативным игроком встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Кливленд» — 106:114 (27:27, 30:30, 22:23, 27:34)

В: Кузма (28), Кисперт (23), Джонс (15), Гэффорд (14 + 13 подборов).

К: Митчелл (40), Э. Мобли (22), Гарлэнд (13), Аллен (12).

«Шарлотт» — «Торонто» — 117:123 (36:27, 24:27, 37:37, 20:32)

Ш: Бриджес (45), Миллер (20), Коди Мартин (19).

Т: Барретт (23), Куикли (18), Барнс (18), Шредер (16), Трент (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Кливленд Кавальерс
БК Торонто Рэпторз
БК Шарлотт Хорнетс
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