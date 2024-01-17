Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:07

«Филадельфия» переиграла «Денвер». Эмбиид оформил дабл-дабл с 41 очком

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Филадельфия» на своем паркете выиграла у «Денвера» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:121. «Сиксерс» одержали третью победу подряд.

Центровой хозяев Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл с 41 очком и 10 передачами.

«Филадельфия» с результатом 26-13 идет на 3-й строчке в Восточной конференции. «Денвер» занимает 3-е место в Западной конференции — 28-14.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Денвер» — 126:121 (36:38, 42:40, 21:26, 27:17)

Ф: Эмбиид (41 + 10 передач), Макси (25), Харрис (24).

Д: Йокич (25 + 19 подборов), Портер (20), Дж. Мюррэй (17 + 10 передач), Гордон (16).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
0
Читайте также
Латвийские спортсмены угрожают бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян
Украинская теннисистка Свитолина высказалась о допуске россиян на Олимпиаду
Средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом
В Европарламенте назвали уничтожившее Украину решение
В Прибалтике назвали нелегитимной высылку россиян из Латвии
Минометчики ВС РФ поразили бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Мемфиса» Джексон повторил достижение Вембаньямы, Холмгрена и Хендерсона для новичков НБА

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости