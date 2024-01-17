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«Сакраменто» проиграл «Финиксу». Сабонис оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» на своем паркете обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:117. «Санс» одержали третью победу подряд.

Центровой «Кингз» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл: 21 очко, 12 подборов и 11 передач. Однако это не спасло команду от третьего поражения кряду.

«Сакраменто» с результатом 23-17 занимает 7-е место в Западной конференции. «Финикс» идет на 8-й строчке — 22-18.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Сакраменто» — 119:117 (27:39, 24:29, 33:28, 35:21)

Ф: Аллен (29), Дюрант (27), Букер (16 + 11 передач), Бил (13), Гордон (13).

С: Фокс (33), Сабонис (21 + 12 подборов + 11 передач), Мюррэй (18).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Сакраменто Кингз
БК Финикс Санс
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