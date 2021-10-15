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Роберт Орри: «Лейкерс» почти готовы к сезону»

Бывший форвард «Лейкерс» Орри считает, что команда почти готова к старту сезона
17:06
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Бывший форвард «Лейкерс» Роберт Орри поделился мнением о выступлении команды на старте сезона.

«Лейкерс» почти готовы к сезону. Им нужно выстроить несколько вещей, потому что на некоторых отрезках у них были провалы в обороне, но в атаке они выглядели довольно гладко. Мне кажется, что они не хотели слишком усердствовать и показали лишь фрагменты того, на что способны", — приводит слова Орри SpectrumSN.

«Лейкерс» потерпели 6 поражений в 6 предсезонных матчах. Регулярный чемпионат НБА стартует 19 октября.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SpectrumSN/status/1448875288704675843

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