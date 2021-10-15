Таунс, потерявший 7 членов семьи из-за COVID-19, высказался об отказе Ирвинга от вакцинации
Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс прокомментировал ситуацию с отказом защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга вакцинироваться от COVID-19.
«Я твердо верю в вакцинацию. Мне довелось через многое пройти, и в моем случае было бы странно не быть сторонником вакцины. Но я понимаю, что у каждого американца есть право выбора. Каждый сам принимает решение, исходя из ситуации в своей семье. Единственное, не нужно потом предъявлять никаких отговорок, почему вакцину получить не удалось. Если кто-то не хочет, то это его выбор», — приводит слова Таунса USA TODAY со ссылкой на nj.com.
Ирвингу запрещено принимать участие в тренировках и домашних играх «Брулина» по правилам штата Нью-Йорк. В «Нетс» приняли решение отстранить 29-летнего защитника от участия во всех встречах и тренировках предстоящего сезона. Ранее Таунс потерял семерых членов семьи из-за COVID-19.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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