Таунс, потерявший 7 членов семьи из-за COVID-19, высказался об отказе Ирвинга от вакцинации

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс прокомментировал ситуацию с отказом защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга вакцинироваться от COVID-19.

«Я твердо верю в вакцинацию. Мне довелось через многое пройти, и в моем случае было бы странно не быть сторонником вакцины. Но я понимаю, что у каждого американца есть право выбора. Каждый сам принимает решение, исходя из ситуации в своей семье. Единственное, не нужно потом предъявлять никаких отговорок, почему вакцину получить не удалось. Если кто-то не хочет, то это его выбор», — приводит слова Таунса USA TODAY со ссылкой на nj.com.

Ирвингу запрещено принимать участие в тренировках и домашних играх «Брулина» по правилам штата Нью-Йорк. В «Нетс» приняли решение отстранить 29-летнего защитника от участия во всех встречах и тренировках предстоящего сезона. Ранее Таунс потерял семерых членов семьи из-за COVID-19.