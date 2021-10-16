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«Орландо» подпишет с Картером-младшим контракт на 50 миллионов долларов

01:17
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«Орландо» согласовал продление контракта с центровым Уэнделлом Картером-младшим. Как сообщает The Athletic, 22-летний амеирканец подпишет с клубом четырехлетний контракт на 50 миллионов долларов.

Картер оказался в «Мэджик» после обмена из «Чикаго» с участием Николы Вучевича в марте 2021 года.

За «Орландо» Картер в прошлом сезоне сыграл 22 матча, набирая в среднем по 11,7 очка, 8,8 подбора и 1,6 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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