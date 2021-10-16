«Орландо» подпишет с Картером-младшим контракт на 50 миллионов долларов
«Орландо» согласовал продление контракта с центровым Уэнделлом Картером-младшим. Как сообщает The Athletic, 22-летний амеирканец подпишет с клубом четырехлетний контракт на 50 миллионов долларов.
Картер оказался в «Мэджик» после обмена из «Чикаго» с участием Николы Вучевича в марте 2021 года.
За «Орландо» Картер в прошлом сезоне сыграл 22 матча, набирая в среднем по 11,7 очка, 8,8 подбора и 1,6 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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