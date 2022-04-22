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Сегодня, 07:48

Джа Морант впервые в истории «Мемфиса» оформил трипл-дабл в плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Мемфис» обыграл «Миннесоту» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 104:95.

Разыгрывающий защитник «Гриззлис» Джа Морант оформил трипл-дабл. Он набрал 16 очков, а также сделал 10 подборов и 10 передач.

Как сообщает пресс-служба клуба, 22-летний американец стал первым в истории «Мемфиса» игроком, который оформил трипл-дабл в матче плей-офф.

Счет в серии 2-1 в пользу «Гриззлис». Четвертая игра в серии пройдет 24 апреля на паркете «Тимбервулвз».

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