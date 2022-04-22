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Сегодня, 07:14

Миддлтон пропустит из-за травмы минимум 2 недели

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон не поможет команде в ближайших матчах. Как сообщает ESPN, 30-летний американец пропустит минимум 2 недели из-за травмы, полученной во втором матче серии первого раунда плей-офф против «Чикаго».

По итогам МРТ-обследования, у баскетболиста было выявлено растяжение внутренней боковой связки левого колена.

Счет в серии «Чикаго» — «Милуоки» — 1-1. Третья игра пройдет 23 апреля на паркете «Буллз». Начало в 3.30 по московскому времени.

БК Милуоки Бакс
БК Чикаго Буллз
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