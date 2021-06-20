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Харден выразил разочарование из-за вылета «Бруклина» из плей-офф НБА

07:43
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Защитник «Бруклина» Джеймс Харден выразил разочарование в связи с вылетом «Нетс» из плей-офф НБА.

«Я вышел на площадку и постарался сделать все, что в моих силах, но это не помогло. Я просто разочарован и опустошен», — приводит ESPN слова Хардена.

Сегодня, 20 июня «Бруклин» проиграл седьмой матч серии второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки» (111:115 ОТ). В финале Восточной конференции «Милуоки» сыграет с победителем серии «Филадельфия» — «Атланта» (счет в серии — 3-3, седьмой матч состоится 21 июня).

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/recap?gameId=401332963

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Иван Торопцев все материалы автора
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