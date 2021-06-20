Харден выразил разочарование из-за вылета «Бруклина» из плей-офф НБА
Защитник «Бруклина» Джеймс Харден выразил разочарование в связи с вылетом «Нетс» из плей-офф НБА.
«Я вышел на площадку и постарался сделать все, что в моих силах, но это не помогло. Я просто разочарован и опустошен», — приводит ESPN слова Хардена.
Сегодня, 20 июня «Бруклин» проиграл седьмой матч серии второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки» (111:115 ОТ). В финале Восточной конференции «Милуоки» сыграет с победителем серии «Филадельфия» — «Атланта» (счет в серии — 3-3, седьмой матч состоится 21 июня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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