Драммонд заработает в «Лейкерс» 794 тысячи долларов

Центровой Андре Драммонд, который официально перешел в «Лейкерс», за выступление в оставшейся части сезона заработает 794 тысячи долларов. Это позволит ему вернуть деньги, которыми они согласился пожертвовать при выкупе предыдущего контракта с «Кливлендом», пишет в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

У «Лейкерс» остается 954 тысячи до достижения жесткого потолка, что оставляет клубу возможность на подписание 15-го игрока в состав.

27-летний Драммонд набирал в среднем 17,5 очка, 13,5 подбора, 2,6 передачи, 1,2 блок-шота и 1,6 перехвата в 25 играх за «Кливленд» в этом сезоне.