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«Оклахома» подписала долгосрочный контракт с центровым Мозесом Брауном

16:33
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«Оклахома» объявила 29 марта о подписании долгосрочного контракта с центровым Мозесом Брауном. Условия соглашения с 21-летним баскетболистом не раскрываются, сообщается на сайте клуба.

В 16 матчах за «Оклахому» в нынешнем сезоне Браун набирал в среднем 8,3 очка, 7,9 подбора и 1,2 блок-шота.

Браун пришел в «Тандер» 9 декабря 2020 года, подписав двусторонний контракт. Прошлый сезон он провел в «Портленде» также на двустороннем контракте.

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