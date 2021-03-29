«Оклахома» подписала долгосрочный контракт с центровым Мозесом Брауном

«Оклахома» объявила 29 марта о подписании долгосрочного контракта с центровым Мозесом Брауном. Условия соглашения с 21-летним баскетболистом не раскрываются, сообщается на сайте клуба.

Thunder Signs Moses Brown to Multi-Year Contract



? | https://t.co/ieMu3WIKER pic.twitter.com/iLikhW3CoN — OKC THUNDER (@okcthunder) March 28, 2021

В 16 матчах за «Оклахому» в нынешнем сезоне Браун набирал в среднем 8,3 очка, 7,9 подбора и 1,2 блок-шота.

Браун пришел в «Тандер» 9 декабря 2020 года, подписав двусторонний контракт. Прошлый сезон он провел в «Портленде» также на двустороннем контракте.