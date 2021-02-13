Дончич установил исторический рекорд результативности «Далласа»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич установил рекорд результативности «Далласа» в матче регулярного чемпионата против «Нью-Орлеана» (143:130), сообщает StatMuse в Twitter.

21-летний словенец стал первым баскетболистом в истории «Маверикс», которому удалось набрать 45 или более очков и 10 или более результативных передач в одном матче. Дончич набрал 46 очков (личный карьерный рекорд в НБА) и 12 передач.

Luka Doncic tonight:



46 PTS (career-high)

8 REB

12 AST

5 3PM



He is the first Mavs player with a 45p/10a game in franchise history. pic.twitter.com/rC5wwj97lH — StatMuse (@statmuse) February 13, 2021

В сезоне-2020/21 Дончич набирает в среднем 27,8 очка, 9,3 передачи и 8,7 подбора за матч.