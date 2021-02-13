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Дончич установил исторический рекорд результативности «Далласа»

11:58
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич установил рекорд результативности «Далласа» в матче регулярного чемпионата против «Нью-Орлеана» (143:130), сообщает StatMuse в Twitter.

21-летний словенец стал первым баскетболистом в истории «Маверикс», которому удалось набрать 45 или более очков и 10 или более результативных передач в одном матче. Дончич набрал 46 очков (личный карьерный рекорд в НБА) и 12 передач.

В сезоне-2020/21 Дончич набирает в среднем 27,8 очка, 9,3 передачи и 8,7 подбора за матч.

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