«Кливленд» проиграл «Портленду», «Юта» продлила победную серию до шести матчей

«Юта» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Милуоки» со счетом 129:115.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который набрал 29 очков и сделал 15 подборов.

Для «Юты» эта победа стала шестой подряд.

После этого матча «Юта» с 21 победой занимает первое место в Западной конференции, «Милуоки» с 16 победами — на второй строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Милуоки» — 129:115 (35:31, 34:21, 27:30, 33:33)

«Портленд» — «Кливленд» — 129:110 (34:23, 39:29, 27:25, 29:33)

«Сакраменто» — «Орландо» — 112:123 (33:33, 26:31, 28:33, 25:26)

«ЛА Лейкерс» — «Мемфис» — 115:105 (16:31, 30:28, 41:23, 28:23)

13 февраля.