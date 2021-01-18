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Дончич обошел Джордана по количеству трипл-даблов в НБА

08:48
Лука Дончич и Майкл Джордан. Фото ESPN.
Лука Дончич и Майкл Джордан. Фото ESPN.
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Защитник «Далласа» Лука Дончич превзошел достижение легенды НБА Майкла Джордана, сообщает ESPN.

Минувшей ночью «Даллас» в матче регулярного чемпионата уступил «Чикаго» (101:117). Дончич сделал трипл-дабл — 36 очков, 16 подборов и 15 результативных передач. Для него это 29-й трипл-дабл в лиге. По этому показателю он превзошел Майкла Джордана (28).

Словенец идет 15-м в истории лиги по количеству трипл-даблов. На первом месте Оскар Робертсон (181).

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