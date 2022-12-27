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Сегодня, 23:14

Дюрэнт о 15-м месте по очкам в истории НБА: «Мне еще многое предстоит сделать»

Дюрэнт сместил Данкана с 15-го места в списке самых результативных игроков в истории НБА
Руслан Минаев
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт прокомментировал попадание в топ-15 списка самых результативных игроков в истории НБА.

34-летний американец набрал 32 очка в матче против «Кливленда» (125:117) и достиг отметки в 26 516 очков за карьеру. Дюрэнт обошел в списке самых результативных игроков в истории лиги Тима Данкана (26 496).

«Нужно просто делать свою работу каждый день, но в какой-то момент ты должен отпраздновать несколько маленьких побед вроде этой. Здорово, что команда тоже выиграла. Я смог превзойти легендарного игрока, который изменил баскетбол.

Позвоню друзьям сегодня вечером, поговорю с ними и просто вспомню, как мы пришли к такому достижению. Хочу отметить эту мелочь, но продолжу двигаться вперед. Знаю, что мне еще многое предстоит сделать», — сказал Дюрэнт после игры.

В этом сезоне на счету игрока в среднем 30 очков за 36 минут игрового времени.

БК Бруклин Нетс
Данкан Тим
Кевин Дюрант
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