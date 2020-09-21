«Для таких решающих моментов «Лейкерс» меня и взяли». Дэвис посвятил победный бросок Брайанту

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис посвятил победу над «Денвером» во 2-м матче финала Западной конференции (105:103, 2-0) памяти Коби Брайанта.

— Мне удалось забросить победный мяч. Для таких решающих моментов «Лейкерс» меня и взяли, — цитирует Дэвиса Blacher Report. — Естественно, мы выиграли в майках Мамбы. Мы не хотим проигрывать в этих майках. Вообще никогда не хотим проигрывать.

Игроки «Лейкерс» провели матч в специальных черных майках «Black Mamba», изготовленных в честь легендарного защитника команды Коби Брайанта, который погиб 26 января 2020 года.