Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Для таких решающих моментов «Лейкерс» меня и взяли». Дэвис посвятил победный бросок Брайанту

08:04
Этнони Дэвис. Фото NBA.
Этнони Дэвис. Фото NBA.
Теги:

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис посвятил победу над «Денвером» во 2-м матче финала Западной конференции (105:103, 2-0) памяти Коби Брайанта.

— Мне удалось забросить победный мяч. Для таких решающих моментов «Лейкерс» меня и взяли, — цитирует Дэвиса Blacher Report. — Естественно, мы выиграли в майках Мамбы. Мы не хотим проигрывать в этих майках. Вообще никогда не хотим проигрывать.

Игроки «Лейкерс» провели матч в специальных черных майках «Black Mamba», изготовленных в честь легендарного защитника команды Коби Брайанта, который погиб 26 января 2020 года.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир