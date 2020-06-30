Динуидди заразился коронавирусом

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Спенсер Динуидди сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Как сообщает The Athletic, 27-летний американец испытывает симптомы, в том числе температуру и боль в груди.

Игрок находится на карантине. Пока он не уверен, сможет ли доиграть сезон.

По данным Worldometer на ночь с 29 на 30 июня, в мире коронавирус подтвержден у 10 409 239 человек. Умерших — 508 084, выздоровевших — 5 664 493.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 29 июня выявлено 641 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 9 166 человек умерли, выздоровели — 403 430.