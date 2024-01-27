«Вашингтон» победил «Детройт» в матче аутсайдеров

«Вашингтон» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:104.

Самыми результативными игроками встречи стали Боян Богданович («Детройт») и Кайл Кузма («Вашингтон») — по 30 очков.

«Вашингтон» одержал 8-ю победу в 45 матчах и занимает 14-е место в таблице «Востока». У «Детройта» 40 поражений в 45 играх — 15-е место «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вашингтон» — 104:118 (33:36, 30:25, 22:26, 19:31)

Д: Богданович (30), Каннингэм (20+12 передач), Дюрен (10+18 подборов)

В: Кузма (30), Пул (17), Гэффорд (15+13 подборов)