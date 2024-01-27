Дончич стал четвертым игроком в истории НБА, сумевший набрать 73 очка

Форвард «Даллас» Лука Дончич набрал 73 очка в матче регулярного чемпионата НБА против «Атланты» (148:143).

Как сообщает сайт НБА, Дончич установил новый личный рекорд по набранным очкам в игре регулярного первенства. Также 24-летний спортсмен стал четвертым игроком в истории НБА, которому удалось достигнуть отметки 73 очка за матч. Ранее это удавалось Уилту Чемберлену, Коби Брайанту и Дэвиду Томпсону.

«Даллас» прервать трехматчевую серию поражений и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. 28 января команды сыграет с «Сакраменто».