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Сегодня, 09:13

Дончич стал четвертым игроком в истории НБА, сумевший набрать 73 очка

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Даллас» Лука Дончич набрал 73 очка в матче регулярного чемпионата НБА против «Атланты» (148:143).

Как сообщает сайт НБА, Дончич установил новый личный рекорд по набранным очкам в игре регулярного первенства. Также 24-летний спортсмен стал четвертым игроком в истории НБА, которому удалось достигнуть отметки 73 очка за матч. Ранее это удавалось Уилту Чемберлену, Коби Брайанту и Дэвиду Томпсону.

«Даллас» прервать трехматчевую серию поражений и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. 28 января команды сыграет с «Сакраменто».

БК Атланта Хокс
ХК Даллас Старз
Лука Дончич
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