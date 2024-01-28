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32 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Майами»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Нью-Йорк» дома обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джален Брансон, набравший 32 очка.

«Никс» одержали шестую победу подряд и занимают четвертое место в таблице Восточной конференции НБА.

«Майами» потерпел шестое поражение подряд и идет на седьмой строчке Востока.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Майами» — 125:109 (27:30, 34:21, 28:35, 36:23)

Н: Брансон (32), Ануноби, Рэндл (оба — 19)

М: Батлер (28), Робинсон (19), Хирро (18)

БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
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