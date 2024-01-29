«Детройт» обыграл «Оклахому» и одержал шестую победу в сезоне

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«Детройт» дома обыграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:104.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 31 очко.

Центровой хозяев Джаден Дюрен сделал дабл-дабл: у него 22 очка и 21 подбор.

«Детройт» одержал шестую победу в сезоне-2023/24 при 40 поражениях, команда занимает последнее, 15-е место в таблице Восточной конференции.

«Оклахома» с 32 победами и 14 поражениями лидирует в таблице «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Оклахома» — 120:104 (24:31, 46:30, 30:25, 20:18)

Д: Дюрен (22 + 21 подбор), Айви (19), Богданович (17)

О: Гилджес-Александер (31), Уильямс (20), Гидди (12)