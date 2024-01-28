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Сегодня, 08:05

«Лейкерс» победили «Голден Стэйт» в матче с двумя овертаймами, Леброн сделал трипл-дабл с 20 подборами

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Леброн Джеймс и Стефен Карри.
Фото USA Today Sports

«Лейкерс» на выезде обыграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 145:144.

Команды не смогли выявить победителя в основное время и провели два овертайма. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Стефен Карри, набравший 46 очков.

Форвард гостей Леброн Джеймс сделал трипл-дабл: баскетболист набрал 36 очков, а также сделал 20 подборов и 12 передач.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 144:145 2ОТ (30:33, 33:35, 36:23, 19:27, 12:12, 14:15)

Г: Карри (46), Томпсон (24), Куминга, Уиггинс (оба — 22)

Л: Джеймс (36 + 20 подборов + 12 передач), Дэвис (29 + 13 подборов), Расселл (28)

28 января. Сан-Франциско. «Chase Center»

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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