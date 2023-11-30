«Лейкерс» на выезде победили «Детройт». Расселл набрал 35 очков

«Лейкерс» переиграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:107. «Пистонс» потерпели 15-е поражение подряд.

Разыгрывающий защитник Д'Анджело Расселл набрал 35 очков. Форвард Энтони Дэвис оформил дабл-дабл — 28 очков и 16 подборов.

В другой встрече «Орландо» выиграл у «Вашингтона» (139:120). «Мэджик» продлили победную серию до 8 встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Вашингтон» — 139:120 (31:26, 35:30, 36:33, 37:31)

О: Ф. Вагнер (31), Энтони (25), Саггс (22), Инглс (12).

В: Кузма (24), Авдия (22), Пул (19), Кисперт (12).

«Детройт» — «Лейкерс» — 107:133 (24:38, 24:27, 28:36, 31:32)

Д: Каннингем (15), Ливерс (14), Стюарт (12), Томпсон (12).

Л: Расселл (35), Дэвис (28 + 16 подборов), Джеймс (25), Вуд (12).