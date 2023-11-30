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Сегодня, 06:01

«Торонто» обыграл «Финикс». Дюрант набрал 30 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» на своем паркете переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Санс» Кевин Дюрант, который набрал 30 очков.

«Финикс» с результатом 11-7 занимает 6-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 9-10.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Финикс» — 112:105 (27:20, 33:33, 26:27, 26:25)

Т: Барнс (23), Сиакам (22), Пелтль (17), Ачиува (14 + 10 подборов), Трент (13), Ануноби (13).

Ф: Дюрант (30), Нуркич (19 + 14 подборов), Гордон (10), Окоги (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Торонто Рэпторз
БК Финикс Санс
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