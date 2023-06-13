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«Денвер» обыграл «Майами» и впервые стал чемпионом НБА

Сергей Разин
корреспондент
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13 июня. «Денвер» обыграл «Майами» и стал чемпионом НБА.
Фото NBA

«Денвер» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА обыграл «Майами» со счетом 94:89.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 28 очков и сделавший 16 подборов. Центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 20 очков и сделал 12 подборов.

«Денвер» выиграл серию со счетом 4-1 и впервые в истории стал чемпионом НБА.

НБА. Финал плей-офф. Пятый матч

«Денвер» — «Майами» — 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18)

13 июня. Денвер. «Ball Arena»

Счет в серии: 4-1.

БК Денвер Наггетс
БК Майами Хит
3
4
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