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«Денвер» обыграл «Индиану», Йокич оформил дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Индиану» со счетом 117:109.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 25 очков и сделавший 12 подборов.

После этого матча «Денвер» с 28 победами занимает третье место в Западной конференции, «Индиана» с 23 победами — на шестой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Индиана» — 117:109 (28:28, 32:29, 29:27, 28:25)

14 января. Денвер. «Ball Arena».

БК Денвер Наггетс
БК Индиана Пэйсерс
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