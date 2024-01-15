«Майами» обыграл «Шарлотт», Адебайо оформил дабл-дабл

«Майами» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Шарлотт» со счетом 104:87.

Самым результативным на паркете стал защитник «Хорнетс» Терри Розье, набравший 26 очков. У центрового «Хит» Бэм Адебайо 24 очка и 10 подборов.

После этого матча «Майами» с 23 победами занимает седьмое место в Восточной конференции, «Шарлотт» с 8 победами — на 13-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Шарлотт» — 104:87 (26:16, 26:15, 25:30, 27:26)

15 января. Майами. «FTX Arena»