Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» обыграть «Финикс»
«Денвер» дома проиграл «Финиксу» в матче регулярного сезона НБА — 107:117 ОТ.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кевин Дюрант, набравший 35 очков.
Действующий MVP финала НБА Никола Йокич оформил дабл-дабл — 25 очков и 16 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Финикс» — 107:117 ОТ (32:28, 18:37, 31:25, 21:12, 5:15)
Д: Мюррей (28), Йокич (25 + 16 подборов), Портер (20)
Ф: Дюрант (35), Аллен (28), Бил (16)
6 марта. Денвер. Ball Arena.
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