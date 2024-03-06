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Сегодня, 08:34

Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» обыграть «Финикс»

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«Денвер» дома проиграл «Финиксу» в матче регулярного сезона НБА — 107:117 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кевин Дюрант, набравший 35 очков.

Действующий MVP финала НБА Никола Йокич оформил дабл-дабл — 25 очков и 16 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Финикс» — 107:117 ОТ (32:28, 18:37, 31:25, 21:12, 5:15)

Д: Мюррей (28), Йокич (25 + 16 подборов), Портер (20)

Ф: Дюрант (35), Аллен (28), Бил (16)

6 марта. Денвер. Ball Arena.

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
Кевин Дюрант
Никола Йокич
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