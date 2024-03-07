«Вашингтон» дома проиграл «Орландо»
«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:119. «Мэджик» одержали пятую победу подряд.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Франц Вагнер, набравший 28 очков.
«Орландо» с результатом 37-26 занимает 4-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» — последний (9-53).
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Орландо» — 109:119 (34:23, 31:30, 18:31, 26:35)
В: Пул (26), Кузма (25), Авдия (14), Холмс (12).
О: Ф. Вагнер (28), Банкеро (25 + 10 передач), Саггс (19), М. Вагнер (16).
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