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Сегодня, 05:36

«Вашингтон» дома проиграл «Орландо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:119. «Мэджик» одержали пятую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Франц Вагнер, набравший 28 очков.

«Орландо» с результатом 37-26 занимает 4-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» — последний (9-53).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Орландо» — 109:119 (34:23, 31:30, 18:31, 26:35)

В: Пул (26), Кузма (25), Авдия (14), Холмс (12).

О: Ф. Вагнер (28), Банкеро (25 + 10 передач), Саггс (19), М. Вагнер (16).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Орландо Мэджик
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