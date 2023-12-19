«Детройт» проиграл 24 матч подряд, уступив «Атланте»

«Атланта» победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:124.

Больше всего очков в игре набрал защитник «Пистонс» Кейд Каннингем — 43. У «Хокс» самым результативным стал Трей Янг (31 очко).

«Детройт» проиграл 24 матч подряд, что является повторением третьего худшего показателя в истории НБА. Команда занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции. «Атланта» находится на 10-й строчке.

В других матчах «Торонто» обыграл «Шарлотт» со счетом 114:99, а «Оклахома» оказалась сильнее «Мемфиса» (116:97).

НБА. Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Детройт» — 130:124 (38:25, 23:27, 35:32, 34:40)

«Торонто» — «Шарлотт» — 114:99 (19:27, 29:25, 31:29, 35:18)

«Оклахома» — «Мемфис» — 116:97 (34:26, 34:27, 26:13, 22:31)

19 декабря.