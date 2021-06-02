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Дэнни Эйндж может продолжить карьеру в «Юте»

21:32
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Дэнни Эйндж, ушедший в отставку с поста президента по баскетбольным операциям «Бостона», в скором времени может оказаться в «Юте», сообщает Sports Illustrated

Работа на одной из руководящих должностей в «Джаз» станет новым шагом в карьере 62-летнего Эйнджа.

Специалист управлял баскетбольными операциями в «Бостоне» с 2003 года — в том году он получил должность исполнительного директора. В 2008 году, в чемпионский сезон «Селтикс», Эйндж был признан менеджером года в НБА.

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