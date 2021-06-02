Дэнни Эйндж может продолжить карьеру в «Юте»
Дэнни Эйндж, ушедший в отставку с поста президента по баскетбольным операциям «Бостона», в скором времени может оказаться в «Юте», сообщает Sports Illustrated
Работа на одной из руководящих должностей в «Джаз» станет новым шагом в карьере 62-летнего Эйнджа.
Специалист управлял баскетбольными операциями в «Бостоне» с 2003 года — в том году он получил должность исполнительного директора. В 2008 году, в чемпионский сезон «Селтикс», Эйндж был признан менеджером года в НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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