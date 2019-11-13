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Дэмион Ли пропустит несколько недель из-за травмы

02:57
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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Дэмион Ли получил перелом руки в матчей регулярного чемпионата НБА с «Ютой». Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний американец через две недели пройдет медицинское обследование, после которого станут известны точные сроки восстановления игрока.

В этом сезоне Ли сыграл в 11 матчах, набирая в среднем по 10,0 очка.

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