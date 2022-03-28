Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Юту»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Юту» со счетом 114:100.

Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 32 очка и сделавший 10 подборов.

После этого матча «Даллас» с 46 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Юта» с 45 победами — на пятой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Юта» — 114:100 (21:29, 37:30, 32:20, 24:21)

«Бруклин» — «Шарлотт» — 110:119 (32:26, 28:30, 29:37, 21:26)

28 марта