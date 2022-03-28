39 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Орлеан»

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА уступили «Нью-Орлеану» со счетом 108:116.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, который набрал 39 очков.

После этого матча «Лейкерс» с 31 победой занимают десятое место в Западной конференции, «Пеликанс» с 32 победами — на девятой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «ЛА Лейкерс» — 116:108 (23:31, 26:38, 41:25, 26:14)

«Финикс» — «Филадельфия» — 114:104 (37:39, 23:25, 31:22, 23:18)

«Вашингтон» — «Голден Стэйт» — 123:115 (28:24, 31:27, 33:30, 31:34)

«Бостон» — «Миннесота» — 134:112 (34:30, 38:19, 34:31, 28:32)

28 марта