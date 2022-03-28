Леброн Джеймс недоволен тем, что «Лейкерс» упустили преимущество в 23 очка в матче с «Пеликанс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс подвел итоги матча с «Пеликанс» (108:116), в котором набрал 39 очков.

«Лейкерс» в игре упустили 23 очка преимущества.

«Упускать крупное преимущество в столь важной игре — хреновое ощущение. Простите за такие слова, но так оно и есть. Перед матчем я понимал, что он важен с точки зрения распределения мест в таблице, что будет атмосфера в духе плей-офф. Есть ощущение еще одной упущенной возможности для себя и для команды», — приводит слова Джеймса ESPN.

В первой четверти Леброн подвернул левый голеностоп, когда наступил на ногу Джексона Хэйса.

«Не знаю, как доиграл матч. Сейчас голеностоп очень болит. Это просто ужасно... Из-за травмы я потерял в резкости, пришлось переместить активность на периметр. Мне просто не удавалось совершать проходы, которые я так люблю», — добавил форвард.

После этого матча «Лейкерс» с 31 победой занимают десятое место в Западной конференции, «Пеликанс» с 32 победами — на девятой строчке.