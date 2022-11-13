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Кидд — о выступлении Дончича: «Для него набрать 42 очка так же легко, как прогуляться по парку»

Алина Савинова
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Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд поделился мнением о выступлении разыгрывающего команды Луки Дончича в матче регулярного чемпионат НБА против «Портленда» (117:112).

«Для него набрать 42 очка и оформить трипл-дабл так же легко, как просто прогуляться по парку», — приводит ESPN слова Кидда.

Напомним, что Дончич стал самым результативным игроком этой встречи. Он отметился 42 очками и оформил трипл-дабл (13 подборов и 10 передач). Это четвертый трипл-дабл в карьере баскетболиста, в котором он набрал более 40 очков за игру.

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/35015213/luka-doncic-latest-feat-little-walk-park-jason-kidd-says
БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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