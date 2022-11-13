Кидд — о выступлении Дончича: «Для него набрать 42 очка так же легко, как прогуляться по парку»

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд поделился мнением о выступлении разыгрывающего команды Луки Дончича в матче регулярного чемпионат НБА против «Портленда» (117:112).

«Для него набрать 42 очка и оформить трипл-дабл так же легко, как просто прогуляться по парку», — приводит ESPN слова Кидда.

Напомним, что Дончич стал самым результативным игроком этой встречи. Он отметился 42 очками и оформил трипл-дабл (13 подборов и 10 передач). Это четвертый трипл-дабл в карьере баскетболиста, в котором он набрал более 40 очков за игру.