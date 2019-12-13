«Даллас» переиграл на выезде «Детройт», Дончич оформил трипл-дабл

«Детройт» дома уступил «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА (111:122). Форвард «Маверикс» Лука Дончич набрал 41 очко и сделал 12 подборов и 11 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Даллас» — 111:122 (29:34, 29:31, 27:30, 26:27)

Дет: Драммонд (23 + 15 подборов), Роуз (19), Моррис (16).

Дал: Дончич (41 + 12 подборов + 11 передач), Кэрри (30), Порзингис (20).

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