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Защитник «Детройта» Кейд Каннингем выбыл до конца сезона

Руслан Минаев
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Защитник «Детройта» Кейд Каннингем выбыл до конца сезона из-за осложнений после перелома голени.

По данным ESPN, разыгрывающему предстоит перенести операцию. Каннингем не играет с 9 ноября. В 12 матчах этого сезона он в среднем набирал 19,9 очка, делал 6,2 подбора и отдавал 6 передач.

На драфте НБА-2021 он был выбрал «Детройтом» под общим 1-м номером.

В этом сезоне «Пистонс» идут на последнем месте Восточной конференции с 7 победами в 29 матчах.

БК Детройт Пистонс
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