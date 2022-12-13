Защитник «Детройта» Кейд Каннингем выбыл до конца сезона

Защитник «Детройта» Кейд Каннингем выбыл до конца сезона из-за осложнений после перелома голени.

По данным ESPN, разыгрывающему предстоит перенести операцию. Каннингем не играет с 9 ноября. В 12 матчах этого сезона он в среднем набирал 19,9 очка, делал 6,2 подбора и отдавал 6 передач.

На драфте НБА-2021 он был выбрал «Детройтом» под общим 1-м номером.

В этом сезоне «Пистонс» идут на последнем месте Восточной конференции с 7 победами в 29 матчах.